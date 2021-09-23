YKS ek tercihler değiştirilebilir mi? Son saatler...

YKS ek yerleştirme tercihlerini tamamlayan ancak değiştirmek isteyen adaylar, tercihlerde değişiklik yapılıp yapılamayacağını merak ediyor. Peki YKS ek tercihler değiştirilir mi? İşte ayrıntılar...

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ek tercih dönemi de başladı.

İstediği okula giremeyen adaylar, 2. tercihlerde şansını deniyor.

ÖSYM AİS sisteminden gerçekleştirilen tercihleri tamamlayan adaylar, kararlarını değiştirmeleri durumunda tercih değiştirme haklarının olup olmadığını araştırıyor.

YKS ek tercihler değiştirilir mi? YKS 2. tercih değiştirme hakkı var mı? YKS ek tercihler nasıl değiştirilir? gibi sorular merak ediliyor.

Peki YKS ek tercihlerde tercih değiştirilir mi? İşte ayrıntılar...

YKS EK TERCİH DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

2021 YKS tercihleri tercih süresi içersinde değiştirilebilir. YKS tercihlerini ve tercih sıralamasını değiştirmek isteyen adaylar "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak tercihlerini yeniden düzenleyebilir. Ancak tercih süreci bitince adayların tercihlerini yeniden düzenlemesi mümkün olmayacak.

YKS ek tercihler 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül'de sona erecek. Tercihlerini tamamlayan adaylar, 23 Eylül 23.59'a kadar tercihlerinde değişiklik yapabilecek.