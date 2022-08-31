YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Adaylar, YKS ek tercih başladı mı, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, YKS hakkında merak edilen ayrıntılar...

Üniversite için ek tercih işleminde bulunacak olan adaylar, ÖSYM'nin duyurularını yakından takip ediyor.

27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan YKS tercihlerinin ardından sonuçlar belli oldu.

Açıkta kalan öğrenciler ise YKS ek tercih işlemleri için sabırsızlanmaya başladı.

Peki YKS ek tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? YKS ek tercih ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

YKS ek tercihler ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi.

Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında yapılacak.

Bu doğrultuda YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

YKS ek tercihler nasıl yapılacak?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı.

2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir.

Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.