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    YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ek tercih ücreti ne kadar?

    YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı gündeme geldi.YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar..
    • 29.08.2022 - 16:41
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    YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ek tercih ücreti ne kadar?

    YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı sorusu gündeme geldi.Ek tercih yapacak olan adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını ve tercih ücretlerini araştırmaya başladı.

    Bilindiği üzere üniversite kayıt işlemleri geçtiğimiz günlerde son buldu.Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan ve kayıt yaptırmayanlardan dolayı boş kalan kontenjanlar için YKS ek tercih işlemlerini başlatacak.

    Peki YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak ve YKS ek tercih ücreti ne kadar olacak? İşte cevabı..

    YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ek tercih ücreti ne kadar? #1

    YKS ek tercih ücreti

    YKS ek tercih ücreti 30 lirası olacak. Tercih ücretlerini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler kabul edilmeyecek.

    YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

    YKS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.Tercihlerin eylül ayının başlarından başlaması bekleniyor..


     


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