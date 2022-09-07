YKS ek tercihleri başladı mı? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS ek tercihleri başladı mı? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.

YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi.

YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.

Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanları doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS ek tercihler başladı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

İşte, ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih kılavuzu ve başvuru ekranı...

2022 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.''

Ek tercihler nasıl yapılacak?

Adaylar, YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleştirecekler.







