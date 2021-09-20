YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih tarihleri

YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih tarihleri

YKS ek tercih tarihleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2021 YKS ek tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak? sorusuna yanıt arıyor.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS ek tercihleri için geri sayım başladı

Üniversite 2. tercihleri olarak da bilinen YKS ek tercihleri ve yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasının ardından gözler başvuru işlemlerine çevrildi.

İstedikleri üniversite programlarına yerleşemeyen adaylar, 2021 YKS ek tercih tarihleri hakkında araştırmalarına devam ederken başvuru tarihleri belli oldu.

Merkezi yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapılacağı ÖSYM tarafından açıklanmıştı.

Peki, YKS ek tercih başvurusu başladı mı, saat kaçta başlayacak? 2021 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, tercih ekranı erişime açıldı mı? İşte üniversite ikinci tercih ekranı ve konuyla ilgili detaylar...

2021 YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021 YKS ikinci tercihleri, 20 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 23 Eylül Perşembe saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, ''Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir ve 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir.

Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacak, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyecek.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebilecek. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilecek.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.