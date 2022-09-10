YKS ek tercihleri ne zaman bitecek? 2022 YKS ek tercih dönemi..

2022 YKS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. ÖSYM yaptığı açıklama ile ek tercihler hakkında tarihleri açıkladı..

YKS yerleştirme işlemlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adayların büyük bir merakla takip ettiği ek tercihler için tarihler belli oldu.

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

YKS ek tercihleri ne zaman bitecek?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS ek tercihleri 13 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.Bu tarihten sonra yapılan tercihler kabul edilmeyecek.