YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS ikinci tercih tarihi belli mi?

Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci ek tercihlerin ne zaman yapılacağı sorusunu gündeme taşıdı.İşte YKS ek tercih süreci ve detayları..

YKS tercihlerini yapan öğrenciler sonuçları beklemeye başladı.Büyük bir heyecan ile YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyenler aynı zamanda ek tercihlerin ne zaman yapılacağı sorusunada cevap aramaya başladı.

YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.Peki, üniversite ek tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?

Öğrenciler sonuçların açıklanması için ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı beklerken diğer yandan ise ek tercihler hakkında araştırma yapmaya başladı.

YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM henüz bu konu hakkında bir açıklama yapmadı.YKS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

Üniversite kayıt işlemleri 22 Ağustos itibariyle başlayacak.Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından kalan boş kontejanlar belli olacak ve ek yerleştirme süreci başlayacak.