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    YKS geç başvuru ekranı: 2022 YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    ÖSYM, TYT AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda yapılan 2022 YKS geç başvurularının başladığını duyurdu. Peki YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022 YKS geç başvuru ekranı ve ücreti.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 14:21
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    YKS geç başvuru ekranı: 2022 YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) için geri sayım devam ediyor.

    2022 YKS başvuru işlemleri, 11 Şubat - 7 Mart 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

    Belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar ise 2022 YKS geç başvuru tarihini beklemeye koyulmuştu.

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM); TYT, AYT ve YDT olarak üç ayrı oturumda gerçekleşen 2022 YKS geç başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu.

    Başvuruda bulunmak isteyen üniversite adayları, 2022 YKS geç başvurularının nasıl yapılacağını ve geç başvuru ücretini araştırıyor.

    Peki, 2022 YKS geç başvurusu nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 YKS geç başvuru ekranı ve diğer detaylar...

    2022 YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre; 2022 YKS geç başvuruları, 16-17 Mart 2022 (23.59'a kadar) tarihlerinde yapılabilecek.

    Başvurular https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak.

    YKS geç başvuru yapmak için adaylar normal başvuru tarihlerinde izlenilen adımlara uyacak. Bu noktada ÖSYM tarafından yayınlanan YKS başvuru kılavuzu takip edilecek.

    YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS geç başvuru ekranı: 2022 YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? #1

    2022 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Yayınlanan kılavuza göre, her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak belirlenmiştir. Ancak geç başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

    Ödemeler, ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamaktadır.

    YKS BAŞVURU KILAVUZU

    YKS SINAV TARİHİ

    YKS sınavları 3 ayrı oturumda 18 ve 19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

    Buna göre oturum tarihleri şöyle:

    • Temel Yeterlilik Testi (TYT): 18 Haziran 2022
    • Alan Yeterlilik Testi (AYT): 19 Haziran 2022
    • Yabancı Dil Testi (YDT): 19 Haziran 2022

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