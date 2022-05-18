YKS görevli ücreti 2022: ÖSYM YKS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ücretleri ne kadar?

YKS görevli ücreti 2022: ÖSYM YKS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ücretleri ne kadar?

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği 2022 YKS sınavında öğretmenler de gözetmen olarak yer alacak. Peki YKS görevli ücreti ne kadar? İşte 2022 YKS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ücretleri...

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) için geri sayım devam ediyor.

Bütçelerine ek katkı sağlamak isteyen öğretmenler, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavında gözetmen olarak görev alabiliyor.

2022 YKS'de görev almak isteyen öğretmenler, başvurularını 27 Nisan tarihleri arasında ÖSYM GİS ve ÖSYM mobil üzerinden gerçekleştirdi.

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan 2022 YKS sınavına sayılı günler kala görevli ücretleri araştırma konusu oldu.

Sınavda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen, bina yöneticisi ve bina sınav sorumlusu olarak yer almak isteyen öğretmenler, ''2022 YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki 2022 ÖSYM YKS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

ÖSYM 2022 YKS görevli ücretleri ne kadar?

ÖSYM sınavlarında görev alan MEB personellerinin 2022 yılında alacağı ücretler belli oldu. İşte 2022 YKS için belirlenen sınav görevlisi ücretleri;