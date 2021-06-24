2021 YKS için PCR testi zorunlu mu? İddialar kafaları karıştırdı..

2021 YKS için PCR testi zorunlu mu? İddialar kafaları karıştırdı..

2021 YKS'ye sayılı günler kala ortaya atılan ''YKS için PCR testi zorunlu'' iddiası kafaları karıştırdı. Sınava girecek olan adaylar, YKS için PCR testi zorunlu mu? sorusuna yanıt aramaya başladı.

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Ancak YKS'ye kısa bir zaman kala ortaya flaş bir iddia atıldı. YKS için PCR testi zorunluluğu getirildiği iddiası öğrenci ve velileri şaşkına çevirdi.

Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM'nin kılavuz ile YKS için PCR testi zorunluluğu hakkında herhangi bir bilgilendirme yapıp yapmadığını araştırmaya başladı.

Peki YKS için PCR testi zorunlu mu olacak? İşte detaylar...

YKS İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU MU?

İddia edildiği gibi, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için PCR testi Türkiye'deki adaylara değil, KKTC'deki adaylara zorunlu olacak. Belirli kurallara uyulması gereken YKS'de, mesafe önemli bir husus olacak.

YKS'ye yönelik önemli bilgiler veren ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

''Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacak. 2021-YKS'nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğinde gereken önlemler alındı. Sınav sonucu ne olursa olsun anne-babalar, evlatlarının yanında olmalı.''

İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine YKS ile ilgili bir genelge gönderdi. Genelgeye göre, 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.