Petrol
84.49
-1.08%
Euro
19.4188
0.27%
Dolar
18.6278
0.04%
Altın
1.051
0.36%
Borsa
4819
-0.73%
Bitcoin
315.622
0.55%
BTXN Coin
5.98
1.18%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C
    YKS oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak

    YKS oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Yurt dışından Türk üniversitelerine öğrenci kabulü için 2023'ten itibaren ilk kez yapılacak TR-YÖS ise 29 Ocak 2023'te düzenlenecek.
    • 24.11.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

    ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacak.

    Sınav tarihleri

    Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

    YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 16 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 11 Ağustos'ta duyurulacak.

    KPSS sonuçları 25 Ağustos'ta duyurulacak

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

    KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

    ALES-1 ve ALES-2

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 16 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 5 Mayıs'ta açıklanacak.

    20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 5 Eylül'de, 19 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 5 Aralık'ta ilan edilecek.

    TR-YÖS tarihleri belli oldu

    Yükseköğretim Kurulunca, geçen yıl yurt dışından Türk üniversitelerine öğrenci kabulü için 2023'ten itibaren "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)" yapılmasına karar verilmişti.

    2023 ÖSYM takviminde bu sınavın 29 Ocak'ta yapılacağı ve sonuçların 24 Şubat'ta açıklanacağı ilan edildi.

    Takvime, "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

    2023 YILI ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN...


    Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi
    Gündem

    Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Düzce'de depremden kaçarken balkondan atladı
    Gündem

    Düzce'de depremden kaçarken balkondan atladı

    Görüş Bildir