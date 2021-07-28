YKS puanı kaç yıl geçerli? Geçen yılın TYT puanıyla tercih yapılır mı?

YKS 2021 sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, tercih işlemlerinin yanı sıra puanların kaç yıl süreyle geçerli olacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki YKS puanları kaç yıl geçerli? İşte yanıtı...

Üniversite hayalleri için ter döken adaylar, sınav sonuçlarını öğrendi. ÖSYM, YKS 2021 sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Akabinde istedikleri puanı elde eden öğrenciler tercih için araştırmalara başlarken, bir yandan da puanların kaç yıl geçerli olduğu merak konusu oldu.

"Geçen seneki puanla tercih yapılır mı?, YKS puanı kaç yıl geçerli? YKS puanı seneye kullanılabilir mi?" gibi sorular gündemde yerini aldı.

Geçtiğimiz yıllarda TYT puanlarının geçerlilik süreleri ile ilgili çok önemli karar alınmıştı. Peki TYT puanı kaç yıl geçerli? YKS puanı bir sonraki sene kullanılır mı? İşte ayrıntılar...

YKS (TYT/AYT ) PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 200 ve üzeri adaylar istedikleri takdirde bu puanlarını 2 yıl boyunca kullanabileceklerdir.

TYT PUANI 200 ve üzeri ise : 2 YIL geçerlidir.

AYT PUANI : 1 YIL geçerlidir.

GEÇEN YILIN TYT PUANIYLA TERCİH YAPILIR MI?

2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2021-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün 2021-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında aşağıdaki yol izlenecektir:

2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri hesaplanacaktır.

2021-YT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacaktır.

2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2021-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir.