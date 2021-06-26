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YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2021 YKS-TYT kaç dakika sürecek?

YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2021 YKS-TYT kaç dakika sürecek?

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS'ye dakikalar kaldı. Yüz binlerce üniversite adayı, bugün YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testine girecek. Peki YKS-TYT kaçta başlayıp kaçta bitecek?