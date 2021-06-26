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- YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2021 YKS-TYT kaç dakika sürecek?
YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2021 YKS-TYT kaç dakika sürecek?
- Haber Merkezi
- 26.06.2021 - 09:07
Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı.
2,5 milyondan fazla üniversite adayı, bugün YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'ne (TYT) girecek. Bu kapsamda, 2021 YKS-TYT saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek sorusu, sınava girecek öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor.
Peki, YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 YKS-TYT sınavı kaç dakika sürecek? İşte 2021 YKS-TYT süresi hakkında bilgiler...
2021 YKS-TYT NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECE?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),26 Haziran 2021 (Cumartesi) günü, saat 10.15'te başlayacak. 135 dakika sürecek olan bu oturum, saat 12.30'da sona erecek.
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 27 Haziran 2021 (Pazar) günü, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika dakika sürecek.
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT), 27 Haziran 2021 (Pazar) günü, saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.