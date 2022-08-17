YKS şampiyonlarının tercihi Medipol Üniversitesi

Şampiyon öğrenciler, Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte hayallerini ve nasıl çalıştıklarını anlattı.

Son yıllarda üniversite sınavlarında derece yapan öğrencilerin adresi Medipol Üniversitesi oluyor.

Bu yıl da gelenek değişmedi.

TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birincisi Abdullah Akif Çelikkaya, TÜBİTAK ek puanıyla diğer Türkiye birincisi Emirhan Şahin ve Türkiye üçüncüsü Bilge Ceyda Uzun, Medipol Üniversitesi'ni tercih etti.

Kontenjanın tamamını şampiyonlar doldurdu

Uluslararası Tıp Fakültesi 10 kişilik kontenjanının tamamını sınav maratonunu en başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti.

Çelikkaya, Şahin ve Uzun’un yanı sıra Türkiye 20.’si Necati Gökbel, 34.’sü Gamze Nur Altun, 42.’si Bilal Yıldırım, 46.’sı Emre Aydoğan, 50.’si Pınar Tunçil, 60.’sı Zeynep Pelin Göv ve 70.’si Muhammed Burak Sarıaydın İngilizce eğitim veren Medipol UTF’yi kazandı.

Medipol UTF, bu sene de “en yüksek taban puana sahip fakülte” olarak öne çıktı.

Türkiye 94.’sü Muhammed Celal Akın ve 117.’si Celal Akış ise Türkçe eğitim veren Tıp Fakültesinde eğitim görmeye hak kazandı.

İlk 100'den 11 öğrenci Medipol'de

Böylece sayısal puan türünde ilk 100’den 11 öğrenci Medipol’de eğitime başlamış olacak.

Şampiyon öğrenciler, Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen basın toplantısında medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran yaptığı konuşmada öğrencilere eğitim dönemlerinde başarılar diledi.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda Türkiye'nin gururu olan öğrenciler nasıl çalıştıklarını ve gelecekte kendilerini nerelerde gördüklerini anlattı.

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Bilim sayfasında iz bırakmak istiyorum

Araştırmacı hekim olarak bilime katkıda bulunmak istiyorum

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü kazanmak istiyorum

Bilim insanları gibi adımın unutulmamasını istiyorum

2022 YKS şampiyonları sınava nasıl hazırlandı

Medipol Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerden bazıları sınavla ilgili görüşlerini de paylaştı:

- Düzenli çalışmaktan daha çok verimli çalıştım. Günde 3 saat çalışıyordum ama verimli çalışıyordum. Sorular, kolaydı. Biz daha zor bekliyorduk. Biz geçen seneye göre çalıştık. Geçen sene çok zordu, bu sene çok kolay geldi.

- Çok kaygılıydım sınavı çözerken. Kolay olduğunu çıktıktan sonra fark ettim. Ben matematiği zor bekliyordum ama kolaydı.