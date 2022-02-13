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    YKS sınav süreleri 2022: TYT, AYT ve YDT kaç dakika?

    Her sene milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı YKS sınavında değişikliğe gidildi. Peki 2022 TYT, AYT ve YDT kaç dakika oldu? İşte YKS 2022 sınav süreleri...
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 14:28
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    YKS sınav süreleri 2022: TYT, AYT ve YDT kaç dakika?

    Üniversite hayali ile çalışmalarını sürdüren binlerce aday, başvuru sürecinde girdi.

    Adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar başvuru işlemlerini yapabilecek.

    Öte yandan Yükseköğretim Kurulu, baraj puanı ve  sınav süresinde değişiklikler yapıldığını da duyurdu.

    Konuya dair her bir detayı araştıran üniversite öğrencisi adaylar, YKS 2022 sınav süresi ne kadar oldu, uzatıldı mı, TYT AYT YDT kaç dakika gibi sorulara yanıt arıyor.

    Sınav süreleri, soru çözme aşamasında en kritik noktalardan birisi. Öğrenciler soru ve dakika kontrolünü yapamadıklarında, işler tersine gidebiliyor.

    Peki YKS 2022 ne kadar, kaç dakika sürecek? TYT, AYT, YDT sınavı kaç dakika oldu? İşte sınav süreleri...

    YKS SINAV SÜRELERİ 2022

    2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

    Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

    2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

    Alan Yeterlilik Testi (AYT) süresi 180 dakika olacak.

    2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

    Yabancı Dil Testi (YDT) 120 dakika olacak.

    YKS sınav süreleri 2022: TYT, AYT ve YDT kaç dakika? #1


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