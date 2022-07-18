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YKS sonuçları belli oldu! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS sonuçları belli oldu! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar,"YKS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, YKS ile ilgili merak edilen tüm detaylar...