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- YKS sonuçları belli oldu! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
YKS sonuçları belli oldu! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
- 18.07.2022 - 08:49
- Güncelleme : 18.07.2022 - 08:50
Milyonlarca öğrencinin beklediği 2022 YKS sonuçları açıklandı...
İyi bir üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran milyonlarca öğrenci, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavında terler döktü.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün duyurusunun ardından milyonlarca aday, "YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercihleri 2022/YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den sonuçlar sonrası açıklama geldi.
Aygün'ün açıklaması:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin web sitesinden yapacaklardır." dedi.
Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri Ağustos ayında alınmıştı. İşte 2022 Üniversite tercih yerleştirme işlemlerinde son durum...
YKS tercihleri nasıl yapılır?
Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacak.
Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Adaylar, erişime açılacak olan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacak.