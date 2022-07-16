YKS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2022 YKS sonuçları erken açıklanır mı?

YKS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2022 YKS sonuçları erken açıklanır mı?

Milyonlarca öğrenci adayı,"YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, YKS ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS 2022 sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı.

Üniversite adayı öğrenciler ve aileleri, her saat başı ÖSYM sonuç ekranını kontrol ediyor, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya devam ediyor.

İyi bir üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran milyonlarca öğrenci, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavında terler döktü.

TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde düzenlenen sınav sonrası sorular ve cevap anahtarı da adayların erişimine açılmıştı.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav takvimine göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

Ancak erken açıklanma ihtimali nedeniyle YKS sınav sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.