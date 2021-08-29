YKS sonuçları hangi gün açıklanacak? Gözler hafta içinde...

Milyonların beklediği "YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna kesin cevap ÖSYM'den geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, çalışmaların devam ettiğini belirterek sonuç tarihini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Her gün milyonlarca adayın araştırdığı üniversite sonuçları ne zaman açıklanır sorusu da yanıt buldu.

4.5 milyondan fazla kişi 2021 yılında yapılan YKS sınavında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar 5 Ağustos'ta üniversite tercihlerine başladı. 20 Ağustos'da YKS üniversite tercih işlemleri sona erdi.

Peki yks tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? İşte son gelişmeler...

YKS SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.