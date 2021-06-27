YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

SORU VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

Sınav sonrası heyecanla beklenen YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.