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    YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

    YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı.
    • AA
    • 27.06.2021 - 19:28
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 19:44
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    YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

    SORU VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

    Sınav sonrası heyecanla beklenen YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.

    SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

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