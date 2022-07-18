YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM 2022 YKS taban-tavan puanları ve tercih kılavuzu

YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM 2022 YKS taban-tavan puanları ve tercih kılavuzu

YKS tercih döneminde yararlanılacak 2022 YKS taban ve tavan puanları, sonuçların açıklanmasıyla adayların gündemindeki yerini aldı. Peki 2022 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

18-19 Haziran'da gerçekleştirilen 2022 YKS sonuçlarını 18 Ağustos Pazartesi sabahı açıklandı.

Üniversite hayallerini gerçekleştirme açıklanmasıyla birlikte adayların tercih maratonu başlayacak.

Bu kapsamda adaylar, tercih döneminde yararlanılacak 2022 YKS tercih kılavuzuyla birlikte YKS taban puanları ve tavan puanlarını araştırıyor.

Tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki YKS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tavan-taban puanlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

YKS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu henüz yayımlanmadı ancak bu hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler kılavuz eşliğinde tercihlerini belirleyecek.