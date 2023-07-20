YKS Tercih Kılavuzu yayınlandı ÖSYM'nin internet sitesindeki 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayında.

AA & Ensonhaber

YKS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayınlandı.

YKS sonuçları için tıklayın

YKS tercih kılavuzu için tıklayın



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

2023 YKS tercih başvurusu 1 hafta sonra

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy, yaptığı açıklamada, tercih işlemlerinin 1 hafta sonra başlayacağını duyurdu. YKS tercih ekranı 13 gün boyunca öğrencilerin erişimine açık kalacak. Üniversite tercihleri için öğrenciler herhangi bir ücret ödemeyecek.

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Ayrıca ÖSYM merkezlerinden adaylar tercih yapma hakkına sahip olacak.

YKS birincileri belli oldu

Ersoy,

Temel Yeterlilik Testi(TYT) Birincisi; Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde),

Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve

Namık Emre Acar (Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi -Konya) Eşit ağırlık birincisi;

Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi;

Ahmet Berk Takır (Kabataş Erkek Lisesi - İstanbul) olduğunu açıkladı.

YKS toplam kontenjanları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar açıklamasında, YKS için ayrılan toplam kontenjan miktarını duyurdu. Özvar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz.



Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.

YKS sonuçlarında sayısal veriler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı.

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 531 bin 805'i, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 592 bin 635'i, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 338 bin 9 adaydan 165 bin 6'sı sınava katılmadı.

Katılımcılardan, TYT oturumunda 239, AYT'de 54, YDT'de 3 olmak üzere toplam 296 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

Yerleştirme puanları

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen 2023-YKS yerleştirme puanlarına göre, TYT'de 64, sayısalda 231, sözelde 1, eşit ağırlıkta 18, dilde 30 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ayrıca TYT'de 2 milyon 895 bin 128, sayısalda 1 milyon 500 bin 310, sözelde 1 milyon 546 bin 776, eşit ağırlıkta 1 milyon 859 bin 614, dilde 153 bin 986 adayın puanı 115 ve üstünde hesaplandı.