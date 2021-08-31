YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları görüntüleme ekranı

Milyonlarca öğrencinin YKS 2021 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte ÖSYM 2021 YKS tercih sonuç ekranı...

YKS 2021 sonuçlarının ardından üniversite tercihlerini tamamlayan öğrenciler, sonuçları dört gözle bekliyordu.

Her gün binlerce aday, YKS tercih sonuçları sorgulama sayfasını ziyaret edip Üniversite sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının günlerdir merakla beklediği YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İşte ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları görüntüleme ekranı...

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bir son dakika açıklaması yaparak 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.''