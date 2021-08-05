YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM 2021 YKS tercih ekranı ve kılavuz bilgileri

YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM 2021 YKS tercih ekranı ve kılavuz bilgileri

YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte YKS tercihlerinin nasıl yapılacağı konusu, üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Peki 2021 YKS tercihleri nasıl yapılır?

2021 YKS tercih maratonu, 5 Ağustos 2021 Perşembe günü yani bugün itibarıyla başladı.

2021 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte üniversite adayları, YKS tercihleri hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle 2021 YKS tercih tarihleri uzatıldığını bildirdi.

Bu noktada üniversite tercihleri son tarihi ve ÖSYM YKS tercih ekranı merak edilip araştırılıyor.

Peki YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM 2021 YKS tercih ekranı ve kılavuz bilgileri...

TERCİH SÜRECİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2021 YKS tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."





2021 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.