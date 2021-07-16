YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 YKS tercih ve kontenjan kılavuzu

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 YKS tercih ve kontenjan kılavuzu

ÖSYM Başkanlığı 2021 YKS program ve kontenjan kılavuzunu yayınladı. Bu gelişmenin ardından milyonlarca üniversite öğrencisi, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunu gündeme taşıdı. İşe detaylar..

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (2021-YKS) geride bırakan milyonlarca öğrenci, gözlerini sonuç ve tercih tarihlerine çevirdi.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt aranırken, ÖSYM Başkanlığı, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayınladı.

Üniversite adayları, YKS tercih ve kontenjan kılavuzuyla tercih süreciyle ilgili kafalarında oluşan soru işaretlerini giderebilecek.

Peki üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanlığı 2021 YKS program ve kontenjan kılavuzunu yayınladı. Yayınlanan kılavuza göre, adaylar 2021 YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapacak.





ÖSYM'NİN KILAVUZ DUYURUSU

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklardır.

2021-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarınıda göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.