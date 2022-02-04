YKS üniversite taban/tavan puanları 2022 | 2-4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümleri!

YKS 2022 sonuçlarının ardından tercih kılavuzu öğrencilerin erişimine açıldı. Üniversite tavan-taban 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları da belli oldu.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını öğrenen üniversite öğrencisi adayları, tercih için gün sayıyor.

İstediği bölüme yerleşmek isteyen adaylar, tercih kılavuzuna göre tavan ve taban puanları, başarı sıralamasını ve bölüm kontenjanlarını inceliyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS 2022 tercih kılavuzu ışığında seçim yapacak olan adaylar, sözel-sayısal ve eşit ağırlıktan 2 ve 4 yıllık bölümleri araştırıyor.

"Hangi bölümler sözelden alıyor, hangi bölümler sayısal puanla alıyor, hangi bölümler eşit ağırlıkla alıyor" sorularının yanı sıra başarı sıralamaları da büyük önem arz ediyor.

İşte 2022 YKS sayısal-sözel-eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve tavan/taban puanları....

Sayısal 4 yıllık üniversite bölümleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Adli Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Astronomi ve Uzay Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bahçe Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Basım Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bitki Koruma Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyoenformatik ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyokimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Çevre Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Deri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Diş Hekimliği Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)

Ebelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Eczacılık Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)

Elektrik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Endüstriyel Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Ergoterapi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Fizik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Fizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Fizik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Fotonik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Gemi ve Yat Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Genetik ve Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Geomatik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Gerontoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Gıda Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Gıda Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Harita Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Hemşirelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İç Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İmalat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İnşaat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İstatistik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Kimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Kimya Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Kimya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Maden Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Makine Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Matematik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Matematik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Mühendislik Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Nanobilim ve Nanoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Odyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Optik ve Akustik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Orman Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Perfüzyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Pilotaj Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Polimer Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Su Bilimleri ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Süt Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tarımsal Genetik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tarımsal Yapılar ve Sulama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tarla Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tekstil Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tıp Taban Puanları (6 Yıllık) ( SAY)

Tıp Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tohum Bilimi ve Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Tütün Eksperliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Uçak Bakım ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Uçak Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Uçak Gövde ve Motor Bakımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Uçak Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Uzay ve Uydu Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Veteriner Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Yazılım Geliştirme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Yazılım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Zootekni Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

Sayısal 2 yıllık üniversite bölümleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Beton Teknolojisi

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bitki Koruma

Biyokimya

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Boya Teknolojisi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Sağlığı

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deri Teknolojisi

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Döküm

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Elektromekanik Taşıyıcılar

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi

Elektronörofizyoloji

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstriyel Cam ve Seramik

Endüstriyel Kalıpçılık

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizyoterapi

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Gemi İnşaatı

Gemi Makineleri İşletme

Geoteknik

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Gıda Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Harita ve Kadastro

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

İlk ve Acil Yardım

İnşaat Teknolojisi

İnternet ve Ağ Teknolojileri

İş Makineleri Operatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi

Kağıt Teknolojisi

Kaynak Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratuvar Teknolojisi

Lastik ve Plastik Teknolojisi

Maden Teknolojisi

Makine

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Mekatronik

Metalurji

Mobil Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri

Odyometri

Optisyenlik

Ortopedik Protez ve Ortez

Oto Boya ve Karoseri

Otomotiv Teknolojisi

Otopsi Yardımcılığı

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon Teknikleri

Podoloji

Polimer Teknolojisi

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Radyoterapi

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Makinistlik

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

Seramik, Cam ve Çinicilik

Seramik ve Cam

Sondaj Teknolojisi

Sulama Teknolojisi

Süt ve Besi Hayvancılığı

Şarap Üretim Teknolojisi

Tahribatsız Muayene

Tarım Makineleri

Tekstil Teknolojisi

Tekstil ve Halı Makineleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Uçak Teknolojisi

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

Üretimde Kalite Kontrol

Web Tasarımı ve Kodlama

Yağ Endüstrisi

Yapı Denetimi

Yapı Ressamlığı

Yapı Tesisat Teknolojisi

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yat Kaptanlığı

Yaşlı Bakımı

Sözel 4 yıllık üniversite bölümleri

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Basın ve Yayın Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Coğrafya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Çerkez Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Çizgi Film ve Animasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

El Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Film Tasarımı ve Yazarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Film Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Film Tasarım ve Yönetmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Fotoğraf Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Fotoğraf ve Video Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Gazetecilik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Gürcü Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Halkbilim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Halkla İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İlahiyat Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim Fakültesi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İletişim ve Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İslam Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

İslami İlimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Kazak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Kültür ve İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Kürt Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Medya ve Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Medya ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Reklam Tasarımı ve İletişimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sanat ve Kültür Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sinema ve Dijital Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sinema ve Televizyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sümeroloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Süryani Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Tarih Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Tarih Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Türk Halkbilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Türkoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Yeni Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Zaza Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

Sözel 2 yıllık üniversite bölümleri

Adalet

Aşçılık

Basın ve Yayıncılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Deri Konfeksiyon

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu

Görsel İletişim

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği

Turizm Animasyonu

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Yerel Yönetimler

Eşit ağırlık 4 yıllık üniversite bölümleri

Aile ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Antropoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bankacılık ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Bilim Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Çocuk Gelişimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Egzersiz ve Spor Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Ekonometri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Ekonomi ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Enerji Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Felsefe Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Girişimcilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Grafik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Grafik Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Gümrük İşletme Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Havacılık Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Hukuk Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İktisadi ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İktisadi ve İdari Programlar Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İktisat Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İslam İktisadı ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

İşletme Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Kamu Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Klasik Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Lojistik Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Maliye Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Moda Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Muhasebe ve Denetim Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Muhasebe ve Finans Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Müzecilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Otel Yöneticiliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Pazarlama Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Politika ve Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Psikoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Rekreasyon Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sağlık Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sermaye Piyasası Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sigortacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Siyasal Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Siyaset Bilimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sosyal Hizmet Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sosyal ve Siyasal Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Sosyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Spor Yöneticiliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Takı Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tapu Kadastro Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tarım Ekonomisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tekstil Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Tekstil ve Moda Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Turizm İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ekonomik İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Finans ve Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Yerel Yönetimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

Eşit ağırlık 2 yıllık üniversite bölümleri