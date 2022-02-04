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- YKS üniversite taban/tavan puanları 2022 | 2-4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümleri!
YKS üniversite taban/tavan puanları 2022 | 2-4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümleri!
YKS 2022 sonuçlarının ardından tercih kılavuzu öğrencilerin erişimine açıldı. Üniversite tavan-taban 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları da belli oldu.
- Haber Merkezi
- 19.07.2022 - 10:37
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını öğrenen üniversite öğrencisi adayları, tercih için gün sayıyor.
İstediği bölüme yerleşmek isteyen adaylar, tercih kılavuzuna göre tavan ve taban puanları, başarı sıralamasını ve bölüm kontenjanlarını inceliyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan YKS 2022 tercih kılavuzu ışığında seçim yapacak olan adaylar, sözel-sayısal ve eşit ağırlıktan 2 ve 4 yıllık bölümleri araştırıyor.
"Hangi bölümler sözelden alıyor, hangi bölümler sayısal puanla alıyor, hangi bölümler eşit ağırlıkla alıyor" sorularının yanı sıra başarı sıralamaları da büyük önem arz ediyor.
İşte 2022 YKS sayısal-sözel-eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve tavan/taban puanları....
Sayısal 4 yıllık üniversite bölümleri
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Adli Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Astronomi ve Uzay Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bahçe Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Basım Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bitki Koruma Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyoenformatik ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyokimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Çevre Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Deri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Diş Hekimliği Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)
- Ebelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Eczacılık Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)
- Elektrik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Endüstriyel Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Ergoterapi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Fizik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Fizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Fizik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Fotonik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gemi ve Yat Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Genetik ve Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Geomatik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gerontoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gıda Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gıda Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Harita Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Hemşirelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İç Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İmalat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İnşaat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İstatistik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kimya Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kimya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Maden Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Makine Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Matematik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Matematik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Mühendislik Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Nanobilim ve Nanoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Odyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Optik ve Akustik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Orman Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Perfüzyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Pilotaj Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Polimer Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Su Bilimleri ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Süt Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tarımsal Genetik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tarımsal Yapılar ve Sulama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tarla Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tekstil Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tıp Taban Puanları (6 Yıllık) ( SAY)
- Tıp Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tohum Bilimi ve Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tütün Eksperliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uçak Bakım ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uçak Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uçak Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uzay ve Uydu Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Veteriner Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)
- Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Yazılım Geliştirme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Yazılım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Zootekni Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
Sayısal 2 yıllık üniversite bölümleri
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
- Ameliyathane Hizmetleri
- Anestezi
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
- Beton Teknolojisi
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
- Bilgisayar Operatörlüğü
- Bilgisayar Programcılığı
- Bilgisayar Teknolojisi
- Bitki Koruma
- Biyokimya
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- Boya Teknolojisi
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
- Çevre Koruma ve Kontrol
- Çevre Sağlığı
- Deniz Ulaştırma ve İşletme
- Deri Teknolojisi
- Diş Protez Teknolojisi
- Diyaliz
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Döküm
- Eczane Hizmetleri
- Elektrik
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi
- Elektromekanik Taşıyıcılar
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi
- Elektronik Teknolojisi
- Elektronörofizyoloji
- Endüstri Ürünleri Tasarımı
- Endüstriyel Cam ve Seramik
- Endüstriyel Kalıpçılık
- Enerji Tesisleri İşletmeciliği
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Evde Hasta Bakımı
- Fizyoterapi
- Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Gemi İnşaatı
- Gemi Makineleri İşletme
- Geoteknik
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
- Gıda Teknolojisi
- Giyim Üretim Teknolojisi
- Harita ve Kadastro
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
- İlk ve Acil Yardım
- İnşaat Teknolojisi
- İnternet ve Ağ Teknolojileri
- İş Makineleri Operatörlüğü
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İş ve Uğraşı Terapisi
- Kağıt Teknolojisi
- Kaynak Teknolojisi
- Kimya Teknolojisi
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
- Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Laboratuvar Teknolojisi
- Lastik ve Plastik Teknolojisi
- Maden Teknolojisi
- Makine
- Makine, Resim ve Konstrüksiyon
- Mekatronik
- Metalurji
- Mobil Teknolojileri
- Mobilya ve Dekorasyon
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
- Nükleer Tıp Teknikleri
- Odyometri
- Optisyenlik
- Ortopedik Protez ve Ortez
- Oto Boya ve Karoseri
- Otomotiv Teknolojisi
- Otopsi Yardımcılığı
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Perfüzyon Teknikleri
- Podoloji
- Polimer Teknolojisi
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi
- Radyoterapi
- Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
- Raylı Sistemler Makinistlik
- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
- Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
- Seramik, Cam ve Çinicilik
- Seramik ve Cam
- Sondaj Teknolojisi
- Sulama Teknolojisi
- Süt ve Besi Hayvancılığı
- Şarap Üretim Teknolojisi
- Tahribatsız Muayene
- Tarım Makineleri
- Tekstil Teknolojisi
- Tekstil ve Halı Makineleri
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Uçak Teknolojisi
- Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
- Üretimde Kalite Kontrol
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yağ Endüstrisi
- Yapı Denetimi
- Yapı Ressamlığı
- Yapı Tesisat Teknolojisi
- Yapı Yalıtım Teknolojisi
- Yat Kaptanlığı
- Yaşlı Bakımı
Tavan-taban puan tablosu
Sözel 4 yıllık üniversite bölümleri
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Basın ve Yayın Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Coğrafya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Çerkez Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Çizgi Film ve Animasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- El Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Film Tasarımı ve Yazarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Film Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Film Tasarım ve Yönetmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Fotoğraf Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Fotoğraf ve Video Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Gazetecilik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Gürcü Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Halkbilim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Halkla İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İlahiyat Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İletişim Fakültesi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İletişim Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İletişim Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İletişim ve Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İslam Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İslami İlimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Kazak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Kültür ve İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Kürt Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Medya ve Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Medya ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Reklam Tasarımı ve İletişimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Sanat ve Kültür Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Sinema ve Dijital Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Sinema ve Televizyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Sümeroloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Süryani Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Tarih Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Tarih Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Türk Halkbilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Türkoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Yeni Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Zaza Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
Sözel 2 yıllık üniversite bölümleri
- Adalet
- Aşçılık
- Basın ve Yayıncılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Deri Konfeksiyon
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Geleneksel El Sanatları
- Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
- Görsel İletişim
- Halıcılık ve Kilimcilik
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
- İlahiyat
- Kültürel Miras ve Turizm
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Mimari Dekoratif Sanatlar
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Reklamcılık
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turist Rehberliği
- Turizm Animasyonu
- Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
- Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
- Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
- Yerel Yönetimler
Tavan ve taban puan tablosu
Eşit ağırlık 4 yıllık üniversite bölümleri
- Aile ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Antropoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Bankacılık ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Bilim Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Çocuk Gelişimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Egzersiz ve Spor Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Ekonometri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Ekonomi ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Enerji Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Felsefe Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Girişimcilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Grafik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Grafik Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Gümrük İşletme Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Havacılık Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Hukuk Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- İktisadi ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- İktisadi ve İdari Programlar Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- İktisat Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- İslam İktisadı ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- İşletme Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Kamu Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Klasik Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Lojistik Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Maliye Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Moda Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Muhasebe ve Denetim Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Muhasebe ve Finans Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Müzecilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Otel Yöneticiliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Pazarlama Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Politika ve Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Psikoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Rekreasyon Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Sağlık Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Sermaye Piyasası Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Sigortacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Sigortacılık ve Risk Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Siyasal Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Siyaset Bilimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Sosyal Hizmet Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Sosyal ve Siyasal Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Sosyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Spor Yöneticiliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Takı Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Tapu Kadastro Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Tarım Ekonomisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Tekstil Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Tekstil ve Moda Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Turizm İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Uluslararası Ekonomik İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Uluslararası Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Uluslararası Finans ve Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Uluslararası Ticaret Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Uluslararası Ticaret ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Yerel Yönetimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
- Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
Eşit ağırlık 2 yıllık üniversite bölümleri
- Arıcılık
- Atçılık ve Antrenörlüğü
- Avcılık ve Yaban Hayatı
- Bağcılık
- Bahçe Tarımı
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Basım ve Yayın Teknolojileri
- Bilgi Yönetimi
- Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
- Çevre Temizliği ve Denetimi
- Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
- Deniz Brokerliği
- Deniz ve Liman İşletmeciliği
- Dış Ticaret
- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
- Emlak ve Emlak Yönetimi
- Endüstriyel Tavukçuluk
- Eser Koruma
- Et ve Ürünleri Teknolojisi
- Ev İdaresi
- Fındık Eksperliği
- Fidan Yetiştiriciliği
- Grafik Tasarımı
- Hava Lojistiği
- İç Mekan Tasarımı
- İkram Hizmetleri
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İşletme Yönetimi
- Kooperatifçilik
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
- Kültür Balıkçılığı
- Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
- Lojistik
- Maliye
- Mantarcılık
- Marina İşletme
- Marina ve Yat İşletmeciliği
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
- Mimari Restorasyon
- Moda Yönetimi
- Moda Tasarımı
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Organik Tarım
- Ormancılık ve Orman Ürünleri
- Otobüs Kaptanlığı
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Pazarlama
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Peyzaj ve Süs Bitkileri
- Posta Hizmetleri
- Raylı Sistemler İşletmeciliği
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği
- Sahne ve Dekor Tasarımı
- Seracılık
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
- Sosyal Güvenlik
- Sosyal Hizmetler
- Spor Yönetimi
- Su Altı Teknolojisi
- Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi
- Tapu ve Kadastro
- Tarım
- Tarımsal İşletmecilik
- Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
- Tarla Bitkileri
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
- Tohumculuk
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Uçuş Harekat Yöneticiliği
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
- Yat İşletme ve Yönetimi
- Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi