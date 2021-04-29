YKS ve LGS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında YKS ve LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceği sorularına yanıt verdi. Peki, YKS ve LGS iptal mi, ertelenecek mi?

Artan koronavirüs vakaları sonrası alınan tam kapanma kararı nedeniyle anaokulu, kreş, 8’inci ve 12’nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verileceği ve tüm sınavların erteleneceği duyurulmuştu.

Bu gelişmelerin ardından öğrenciler, YKS ve LGS sınavları hakkında bir iptal veya erteleme kararının alınıp alınmayacağını merak ediyordu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında YKS ve LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceği sorularına yanıt verdi.

Peki, YKS ve LGS iptal mi, ertelenecek mi? İşte, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklaması...

YKS VE LGS ERTELENECEK Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin merakla beklediği YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil. YKS ve LGS belirlenen tarihlerde yapılacak." ifadelerini kullandı.