- Haberler
- Eğitim Haberleri
- YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayınlandı
YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayınlandı
ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabileceğini söyledi.
- AA & Ensonhaber
- 16.07.2021 - 15:48
- Güncelleme : 16.07.2021 - 15:59
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 yılı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu paylaştı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, kılavuzun https://osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınladıklarını duyurdu.
ÖSYM'DEN KILAVUZ DUYURUSU
Aygün, "Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır." dedi.
Paylaşımının devamında Aygün, kontenjanların adaylara hayırlı olmasını diledi. Söz konusu kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.