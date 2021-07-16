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    YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayınlandı

    ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabileceğini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.07.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 15:59
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    YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayınlandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 yılı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu paylaştı.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, kılavuzun https://osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınladıklarını duyurdu.

    ÖSYM'DEN KILAVUZ DUYURUSU

    Aygün, "Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.trden yapacaklardır." dedi.

    Paylaşımının devamında Aygün, kontenjanların adaylara hayırlı olmasını diledi. Söz konusu kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

    YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayınlandı #1

    YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayınlandı #2

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