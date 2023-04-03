YKS'de sınav merkezi tercih sayısı 5'e yükseltildi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlanması amacıyla sınav merkezi sayısının 5'e çıkarıldığını bildirdi.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Yaşanan depremlerin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen çadır ve konteyner kentlerde yeniden yaşam kuruldu.

Öte yandan kalıcı konutlar için de çalışmalar başlatıldı.

Depremzede öğrenciler için çadırlarda eğitim verilirken, sınava hazırlanan öğrencilerin ders çalışabileceği alanlar oluşturuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı da depremlerden etkilenen 11 ilde kademeli olarak eğitime başladı.

Sınav merkezi tercih sayısı 5'e çıkartıldı

Yaşanan deprem felaketinin ardından merak edilen bir konu da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavların nerede yapılacağı oldu.

Sınavın yapılıp yapılmayacağı merak edilirken ÖSYM; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yapılacağını duyurmuştu.

ÖSYM'den yapılan yeni açıklamaya göre sınav merkezi tercih sayısının 5'e yükseltildiği duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklama

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023 YKS'de, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarılmıştır." denildi.

Açıklamada, özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adayların, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği hatırlatılarak, "Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir." ifadeleri kullanıldı.