YKS'ye damga vurdu: Marangozluk yapan din adamı kimdir?

2021 YKS'nin sona ermesiyle birlikte soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. En çok merak edilen soru ise ''Marangozluk yapan din adamı kimdir?'' sorusu oldu. İşte merak edilen o sorunun yanıtı..

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021 YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başarıyla tamamlandı.

Milyonlarca öğrencinin üniversiteye girebilmek için ter döktüğü sınavın ardından YKS 2021 sorularına dair araştırmalar hız kazandı.

En çok araştırılan sorulardan biri de ''Marangozluk yapan din adamı kimdir?'' sorusu oldu. Sorunun yanıtı hakkında bilgi almak isteyen milyonlarca öğrenci, arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyor.

Peki marangozluk yapan din adamı kimdir, Ahi Evran mı? İşte yanıtı...

MARANGOZLUK YAPAN DİN ADAMI KİMDİR?

2021 YKS'nin TYT oturumunda sorulan ve milyonlarca öğrencinin merak ettiği ''Marangozluk yapan din adamı kimdir?'' sorusunun yanıtının Ahi Evran olduğu düşünülmektedir.

Asıl adı kayıtlara Nasir üd-din EbüI-Hakäyik Mahmud El Hoy olarak geçen Ahi Evran, Anadolu'nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan ve bu nedenle Türk-İslâm tarihinin önemli şahsiyetlerinden biridir.

İlk eğitimini Hoy'da alan Ahi Evran, Ahmet Yesevi'nin talebelerinin sohbetlerinde bulunmuştur. Hacı Bektaş Veli ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamıştır.

AHİ EVRAN KİMDİR?

Asıl adı Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas olan Ahi Evran, 1171 yılında (H.566) İran'ın Batı Azerbaycan tarafında bulunan Hoy kasabasında doğmuştur.

Herkesin korkup kaçtığı evran denen büyük bir yılanın onu görünce sakinleşmesi ve itâat etmesi dolayısıyla "Evran" diye anılmıştır.

Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen alperenlerden biri olan Ahi Evran; Denizli, Konya ve Kayseri gibi şehirleri gezerek Ahilik teşkilatının kurulması ve yayılmasında önemli rol oynamıştır. Asıl mesleği debbağlıktır (deri işleme sanatı).

Osmanlı Devleti zamanında Ahi Evran'ın esnafın piri olarak kazandığı ün Anadolu, Rumeli, balkanlar ve Kırım'a kadar yayılmıştır. Ahi Evran, Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen sanatkâr ve tüccarların dayanışmasını sağlamıştır. Onlar arasında sağlam bir birlik oluşturarak kaliteli mal üretmelerini teşvik etmiştir. Daha sonra Kırşehir'e yerleşerek vefat edinceye kadar burada yaşamıştır.

Ahi Evran'ın Kırşehir'de kurduğu Ahilik Evran Zaviyesi, 20. yüzyılın başlarına kadar etkisini sürdürmüş esnafın manevi bir merkezi olmuştur. Ahilik mensupları; toplanıp sohbet edebilecekleri ve misafirleri ağırlayabilecekleri dergâhlar kurmuşlardır.

AHİ EVRAN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kurduğu inanç düzeni ile esnafı örgütleyen Ahi Evran, ahlaki ve sosyal kurallarla dayanışmayı sağladı ve ekonomik hayatı canlandırdı. Ahlakla sanatı bir ahenk içerisinde birleştirdi.

Ahi Teşkilatını kurup bütün Anadolu'ya yayan Ahi Evran, 1262 yılında 92 yaşındayken Kırşehir'de vefat etti.