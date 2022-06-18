YKS’ye yine geç kalanlar oldu

YKS’ye yine geç kalanlar oldu

Bursa’da bir öğrenci kapılar kapandıktan 40 saniye sonra geldiği için sınava giremedi, 4 öğrenci ise kimliklerini evde unuttu. Büyük üzüntü yaşayan adaylara veliler destek verdi.

Milyonlarca aday, bugün üniversiteli olmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter döktü.

81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen YKS'nin ilk oturumu saat 10.15'te başladı.

Yine geç kalanlar oldu

Saatler 10.00’u gösterdiğinde okul kapıları kapatıldı, adaylar aileleriyle son kez sarılıp içeri girdi.

Ancak yine bu hayati sınava geç kalanlar oldu.

200 soruda 1 doğru cevap yeterliydi

Bu yıl baraj kaldırıldığı için 200 soruda tek net yapanın bile herhangi bir üniversiteye yerleşebileceği bu sınava geç kalanlar, büyük üzüntü yaşadı.

40 saniye geç kaldı, YKS'ye giremedi VİDEO

40 saniye sonra gelince içeri alınmadı

Bursa'da bir okulda sınava girmek için gelen öğrenci kapı kapatıldıktan 40 saniye sonra geldiği için içeri alınmadı.

Kimliksiz gelenler..

Evde kimliklerini unutan 4 öğrenci de sınava giremedi.

Öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, aileleri ve diğer öğrenci velileri tesellide bulundu.