YÖK atlas tercih robotu! YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, "2022YKS tercihleri ne zaman yapılacak?"sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM tarafından verilen bilgiler...

18-19 Haziran'da gerçekleştirilen ve milyonlarca öğrencinin beklediği 2022 YKS sonuçları dün sabah açıklandı.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih tarihleri duyuruldu.

Üniversite sınavı sonuçlarının ilanından sonra YKS tercih kılavuzunun ne aman yayınlanacağı da merak konusu oldu.

Peki; 2022 Üniversite tercihleri/YKS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?

2022 YKS tercih kılavuzu yayınladı.

ÖSYM'nin internet adresinde şu ifadeler yer aldı:

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.

Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında https://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.