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- YÖK, hukuk fakültesi başarı sıralamasını değiştirdi
YÖK, hukuk fakültesi başarı sıralamasını değiştirdi
YÖK, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti.
- AA
- 16.02.2021 - 10:14
- Güncelleme : 16.02.2021 - 10:32
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hukuk fakültelerine ilişkin yeni bir karar aldı.
Buna göre 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartı 125 binden 100 bine yükseltildi.
ADALET BAKANLIĞI’NIN TALEBİ
YÖK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Adalet Bakanlığı’nın ilettiği talebi de dikkate alarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını, bu sene değil, önümüzdeki sene (2022-YKS yerleştirmelerinde) geçerli olmak üzere 125 binden 100 bine yükseltme kararı aldık. Kalite odaklı, niteliği daha da artırmak amacıyla alınan bir karar."