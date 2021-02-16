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    YÖK, hukuk fakültesi başarı sıralamasını değiştirdi

    YÖK, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti.
    • AA
    • 16.02.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:32
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    YÖK, hukuk fakültesi başarı sıralamasını değiştirdi

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hukuk fakültelerine ilişkin yeni bir karar aldı.

    Buna göre 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartı 125 binden 100 bine yükseltildi.

    ADALET BAKANLIĞI’NIN TALEBİ

    YÖK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

    “Adalet Bakanlığı’nın ilettiği talebi de dikkate alarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını, bu sene değil, önümüzdeki sene (2022-YKS yerleştirmelerinde) geçerli olmak üzere 125 binden 100 bine yükseltme kararı aldık. Kalite odaklı, niteliği daha da artırmak amacıyla alınan bir karar."

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