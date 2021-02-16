YÖK, hukuk fakültesi başarı sıralamasını değiştirdi

YÖK, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hukuk fakültelerine ilişkin yeni bir karar aldı.

Buna göre 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartı 125 binden 100 bine yükseltildi.

ADALET BAKANLIĞI’NIN TALEBİ

YÖK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Adalet Bakanlığı’nın ilettiği talebi de dikkate alarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını, bu sene değil, önümüzdeki sene (2022-YKS yerleştirmelerinde) geçerli olmak üzere 125 binden 100 bine yükseltme kararı aldık. Kalite odaklı, niteliği daha da artırmak amacıyla alınan bir karar."