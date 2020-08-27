YÖK üyesi Abdullah Kaya kimdir?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine atanan isim yeniden Abdullah Kaya olurken, Abdullah Kaya kimdir? merak konusu oldu. YÖK üyesi Abdullah Kaya'nın hayatı ve biyografisi haberimizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Seyit Ahmet Baş’ın istifa etmesi üzerine, Maliye Bakanlığı Müsteşarı H. Abdullah Kaya’yı YÖK üyeliğine atamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları ise Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yükseköğretim Kurulu üyeliğine (YÖK) Abdullah Kaya'nın yeniden seçildiği kararda Erdoğan'ın imzası yer aldı.

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden YÖK üyeliğine atadığı H. Abdullah Kaya kimdir? Abdullah Kaya kaç yaşında? Abdullah Kaya'nın hayatı ve biyografisini sizler için derledik...

HACI ABDULLAH KAYA KİMDİR?

Hacı Abdullah Kaya, 1965 yılında Kayseri ilinde doğdu.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ayrıca Abdullah Kaya, 1998-1999 yıllarında ABD Carnegie Mellon Üniversitesi Kamu Yönetimi dalında yüksek lisans yaptı.

ABDULLAH KAYA'NIN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAKİ GÖREVİ

Abdullah Kaya, çalışma hayatına İçişleri Bakanlığında başladı. Ayrıca 1990 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığına girdi. Maliye Bakanlığında ise Baş Müfettişlik, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.1965 yılında Kayseri ilinde doğdu.

ABDULLAH KAYA'NIN EĞİTİM VE İŞ HAYATI

Kaya, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ayrıca Abdullah Kaya, 1998-1999 yıllarında ABD Carnegie Mellon Üniversitesi Kamu Yönetimi dalında yüksek lisans yaptı.

Abdullah Kaya, çalışma hayatına İçişleri Bakanlığında başladı. Ayrıca 1990 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığına girdi.

Maliye Bakanlığında ise Baş Müfettişlik, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABDULLAH KAYA'YI YÖK ÜYELİĞİNE ATAMASI

Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13.08.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

Ayrıca Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya iyi derecede İngilizce bilmektedir. Kaya evlidir ve 3 çocuk babasıdır.