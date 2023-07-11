YÖKDİL 2 başvuruları başladı 27 Ağustos'ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na 17 Temmuz'a kadar başvuru yapmak mümkün.

AA

Yabancı dil puanı ile girilecek bölümler için geçilmesi gerekli olan sınavlardan birisi YÖKDİL.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 27 Ağustos'ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, başvurular 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Başvuru yapılacak noktalar

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Ayrıntılar kılavuzda yer alıyor

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 kılavuzunda yer alıyor.

Kılavuz ÖSYM'nin sitesinde

Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.