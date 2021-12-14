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- YÖKDİL 2022 ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve ücreti...
YÖKDİL 2022 ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve ücreti...
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 11:26
ÖSYM 2022 yılında yapılacak olan sınavların başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu.
Akabinde ise YÖKDİL sınavına girmeyi planlayan adaylar, detayları araştırmaya koyuldu.
YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabiliyor.
Peki bu sene YÖKDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL 2022 başvurusu ne zaman? İşte ÖSYM sınav 2022 takvimi...
YÖKDİL 2022 NE ZAMAN?
Her yıl iki kez gerçekleştirilmekte olan YÖKDİL için ilk oturum 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
Başvuru süreci ise 21-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Sonuçlar ise 29 Mart tarihinde açıklanacak.
YÖKDİL sınav tarihleri, ÖSYM’nin yayınlamış olduğu sınav takviminde şu şekildedir:
YÖKDİL/1
- Başvuru tarihleri: 21.01.2022 – 31.01.2022
- Sınav tarihi: 13.03.2022
YÖKDİL/2
- Başvuru tarihleri: 06.07.2022 – 18.07.2022
- Sınav tarihi: 28.08.2022
SINAV ÜCRETİ
2022 ÖSYM Sınav Takvimi’nin yayınlanmasıyla birlikte YÖKDİL sınav ücretleri de en çok merak edilen konular arasına girdi. Fakat 2022 yılı YÖKDİL sınav ücretleri ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.