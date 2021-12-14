YÖKDİL 2022 ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve ücreti...

YÖKDİL 2022 ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve ücreti...

Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adaylar, YÖKDİL başvuru tarihleri ve sınav takvimi hakkında araştırmalarına başladı. Peki YÖKDİL 2022 ne zaman?

ÖSYM 2022 yılında yapılacak olan sınavların başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu.

Akabinde ise YÖKDİL sınavına girmeyi planlayan adaylar, detayları araştırmaya koyuldu.

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabiliyor.

Peki bu sene YÖKDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL 2022 başvurusu ne zaman? İşte ÖSYM sınav 2022 takvimi...

YÖKDİL 2022 NE ZAMAN?

Her yıl iki kez gerçekleştirilmekte olan YÖKDİL için ilk oturum 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuru süreci ise 21-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Sonuçlar ise 29 Mart tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL sınav tarihleri, ÖSYM’nin yayınlamış olduğu sınav takviminde şu şekildedir:

YÖKDİL/1

Başvuru tarihleri: 21.01.2022 – 31.01.2022

Sınav tarihi: 13.03.2022

YÖKDİL/2

Başvuru tarihleri: 06.07.2022 – 18.07.2022

Sınav tarihi: 28.08.2022

SINAV ÜCRETİ

2022 ÖSYM Sınav Takvimi’nin yayınlanmasıyla birlikte YÖKDİL sınav ücretleri de en çok merak edilen konular arasına girdi. Fakat 2022 yılı YÖKDİL sınav ücretleri ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.