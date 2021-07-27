YÖKDİL geç başvuruları başladı! 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

YÖKDİL geç başvuruları başladı! 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

2021 YÖKDİL/2 geç başvuruları başladı. Başvuru tarihlerinde başvurularını tamamlayamayan adaylar, 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) geç başvuru tarihi, başvurularını tamamlayamayan adayların gündeminde yer alıyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Ağustos'ta yapılacak olan YÖKDİL geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu.

Yüksek lisans, doktora veya çeşitli nedenlerden dolayı yabancı dil puanına ihtiyaç duyan vatandaşların katıldığıYÖKDİL/2 geç başvuruları, 27 Temmuz Salı günü başlayacak.

Başvurularını tamamlayamayan adaylar geç başvuruları kaçırmak istemiyor. Peki 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? İşte detaylar...

YÖKDİL/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) 29 Ağustos 2021 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.





YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, geç başvuru gününde başvuruda bulunacak olan adayların, normal başvuru ücretinin %50 arttırımlı hali ile ödeme yapacağını duyurmuştu.

Buna göre YÖKDİL/2 geç başvuruda bulunacak olan adaylar, 217,5 TL sınav ücreti ödeyecek.

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

2021-YÖKDİL/2 sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir. Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir.