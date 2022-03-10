YÖKDİL iptal mi, ertelendi mi? 13 Mart YÖKDİL/1 yapılacak mı?

YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, hava muhalefeti nedeniyle ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyordu. Peki YÖKDİL iptal mi, ertelendi mi? 13 Mart Pazar YÖKDİL var mı?

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kar yağışı sebebiyle okulların tatil olduğuna yönelik yapılan açıklamanın ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi.

Bu pazar günü YÖKDİL sınavının iptal olup olmadığı merak konusu oldu.

13 Mart Pazar günü YÖKDİL'e girecek olan adaylar, son duyuruları takip ediyor.

Peki, YÖKDİL sınavı iptal mi? YÖKDİL ertelendi mi? İşte ayrıntılar...

13 MART 2022 YÖKDİL ERTELENDİ Mİ?

13 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavının, kar yağışı sebebiyle ertelendiğine yönelik herhangi bir açıklama ÖSYM tarafından yapılmadı.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara, 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek