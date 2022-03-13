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    YÖKDİL kaç dakika, saat kaçta bitecek? YÖKDİL sınav süresi 2022

    YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, sınav süresine dair bilgileri sorgulamaya devam ediyor. Peki YÖKDİL 2022 kaç dakika, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte YÖKDİL sınav süresi...
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 09:19
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    YÖKDİL kaç dakika, saat kaçta bitecek? YÖKDİL sınav süresi 2022

    13 Mart Pazar günü uygulanacak olan 2022-1 YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, sınav süresine dair detayları araştırıyor.

    YÖKDİL kaç dakika, başlangıç ve bitiş süreleri, saat kaçta bitiyor gibi sorulara sınav öncesi yanıt aranıyor.

    Peki YÖKDİL sınavı kaç dakika? YÖKDİL kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sınav süreleri...

    YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA?

    YÖKDİL soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakikadır.

    YÖKDİL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

    ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 1. sınavı 13 Mart 2022 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

    YÖKDİL sınavı için adaylar, saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

    YÖKDİL SAAT KAÇTA BİTECEK?

    3 saat sürecek olan YÖKDİL sınavı saat 13.45'te sona erecektir.

    YÖKDİL kaç dakika, saat kaçta bitecek? YÖKDİL sınav süresi 2022 #1


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