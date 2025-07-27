YÖKDİL sınav soru ve cevapları online erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u, internet sitesinde erişime açıldı.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.
10 GÜN BOYUNCA ERİŞİME AÇIK
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün boyunca erişebilecek.