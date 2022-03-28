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    YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı: 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı mı?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 13 Mart 2022 tarihinde uygulanan YÖKDİL sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2022 YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 10:43
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    YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı: 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı mı?

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (YÖKDİL) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Mart 2022 tarihinde düzenlenmişti.

    Yüksek lisans yapmak için dil puanına ihtiyaç duyan binlerce aday, sınavın tamamlanmasının ardından gözlerini YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirmişti.

    Bu kapsamda 'YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aranırken ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.

    ÖSYM, yaptığı açıklamada 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Akabinde YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

    Peki, YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2022 YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı...

    2022 YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    ÖSYM, yaptığı açıklamada ''13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2022-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.'' ifadelerini kullandı.

    2022 YÖKDİL/1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı: 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı mı? #1


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