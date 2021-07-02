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    YÖKDİL/2 başvuruları başladı: 2021 YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır?

    Akademik kariyer hayali olan adayların katılım sağlayacağı YÖKDİL/2 başvuruları başladı. YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. İşte 2021 YÖKDİL/2 başvuru ekranı
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 10:19
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    YÖKDİL/2 başvuruları başladı: 2021 YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2021 YÖKDİL/2) başvuruları bugün itibarıyla başladı.

    Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adaylar, YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

    Peki YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte 2021 YÖKDİL/2 başvuru ekranı ve diğer detaylar...

    2021 YÖKDİL/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YÖKDİL/2 başvurularının başladığını duyurdu.

    ÖSYM'nin açıklamasına göre, 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) başvuruları, 02 – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

    2021 YÖKDİL/2 BAŞVURU KILAVUZU

    YÖKDİL/2 başvuruları başladı: 2021 YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır? #1

    2021 YÖKDİL/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı YÖKDİL/2 sınavı başvuru ücreti, 145,00 TL'dir.

    Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.

    Ödeme yapılabilen bankalar şu şekildedir:

    • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    • Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
    • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

    2021 YÖKDİL/2 BAŞVURU EKRANI

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