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- YÖKDİL/2 başvuruları başladı: 2021 YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır?
YÖKDİL/2 başvuruları başladı: 2021 YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 10:19
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2021 YÖKDİL/2) başvuruları bugün itibarıyla başladı.
Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adaylar, YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.
Peki YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte 2021 YÖKDİL/2 başvuru ekranı ve diğer detaylar...
2021 YÖKDİL/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YÖKDİL/2 başvurularının başladığını duyurdu.
ÖSYM'nin açıklamasına göre, 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) başvuruları, 02 – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2021 YÖKDİL/2 BAŞVURU KILAVUZU
2021 YÖKDİL/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı YÖKDİL/2 sınavı başvuru ücreti, 145,00 TL'dir.
Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.
Ödeme yapılabilen bankalar şu şekildedir:
- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)