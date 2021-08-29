YÖKDİL/2 kaç dakika, kaçta bitecek? YÖKDİL sınav süresi 2021

YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, sınav süresine dair bilgileri sorgulamaya devam ediyor. Peki YÖKDİL 2021 kaç dakika, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte YÖKDİL sınav süresi...

29 Ağustos Pazar günü uygulanacak olan 2021-2 YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, sınav süresine dair detayları araştırıyor.

YÖKDİL kaç dakika, başlangıç ve bitiş süreleri, saat kaçta bitiyor gibi sorulara sınav öncesi yanıt aranıyor.

Peki YÖKDİL sınavı kaç dakika? YÖKDİL kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sınav süreleri...

YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA?

Sınavda, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşur. Sınavda soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacaktır.

YÖKDİL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 2. sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

2021-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

YÖKDİL SAAT KAÇTA BİTECEK?

3 saat sürecek olan YÖKDİL-2 sınavı saat 13.45'te sona erecektir.