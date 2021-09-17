YÖKDİL/2 sonuç ekranı: YÖKDİL sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YÖKDİL sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM YÖKDİL/2 sonuç ekranını sorguluyor.

29 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL sınavında ter döken adaylar, sınav sonuçlarına ulaşmak için sabırsızlanıyor.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL, akademik kariyer hedefi olanlar için oldukça önemli.

Sınav sonuçları hakkında YÖKDİL açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki YÖKDİL/2 açıklandı mı? İşte sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

YÖKDİL/2 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YÖKDİL sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav 29 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilmişti.

Adaylar; İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerindeki yeterliliğini ölçmek için bu sınava erişim sağlıyor.

Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilmektedir.