YÖK'ten denklik kararı! İlk 400'deki okullara doğrudan verilecek YÖK'ün aldığı karara göre sıralamalarda ilk 400’de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek.

ensonhaber.com

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidiyor.

YÖK, yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye imza attı.

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için usul ve esaslar belirlendi.

İlk 400’deki üniversitelere doğrudan denklik

Yayınlanan düzenlemede, YÖK tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecek.

“İlk binde yer alan üniversitelerden mezun olanlara YKS şartı aranmayacak”

Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk binde yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS’ye girme zorunluluğu aranmayacak.

İlk binde yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS’ye girecek, ilgili programın YKS’deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak.