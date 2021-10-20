YÖK'ün denklik verdiği üniversiteleri sorgulama ve doğrulama

Yurt dışından mezun olanların, diplomasını Türkiye’de de geçerli hale getirmek istiyorsa YÖK’ten Diploma Denklik Belgesi alması gerekiyor. Bu noktada YÖK, "Okul Tanıma Belgesi" hizmetini sunuyor.

Yurt dışında üniversite okuma hayali kuran öğrenciler, gidecekleri üniversite için araştırma yapıyor; üniversitelerin eğitim sistemi, başarıları, kampüs olanakları gibi pek çok kriteri inceliyorlar.

Ancak bu noktada dikkat edilmesi gerekenlerin başında üniversitenin verdiği diplomanın denkliği geliyor.

Eğer diploma Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmıyorsa Türkiye’de hiçbir geçerliliği olmuyor. Hal böyle olunca da, sayısız öğrenci denklik konusunda mağduriyet yaşıyor.

Bu kapsamda öğrencilerin gidecekleri yükseköğretim kurumu ve programının YÖK tarafından tanınıp tanınmadığı kontrol etmekle yükümlü.

Peki, yurt dışındaki üniversitelerin diplomalarının Türkiye’de tanınıp tanınmadığı nasıl öğrenilebilir?

YÖK DİPLOMA DENKLİK SORGULAMA

YÖK, dijitalleşme politikası çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında; denklik alanında e-Devlet sistemi üzerinden, "Yurt Dışı Diploma Denklik Ön Başvuru" ve "Denklik Başvurusu Sorgulama" işlemlerini hayata geçirdi.

Denklik Belgesi, yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece (ön lisans, lisans ve lisansüstü) vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesidir.

Kısaca, ülke dışında aldığınız eğitim diplomanızın Türkiye’de de geçerli sayılmasını sağlayan “Okul Tanıma Belgesi” olarak da adlandırılabilir.

YÖK, seçtiğiniz üniversiteyi tanındığını gösteren denklik belgesini e-Devlet sistemi üzerinden erişime açtı.

OKUL TANIMA BELGESİ NASIL SORGULANIR

Daha önce, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belge, kişilerin ıslak imzalı başvuru dilekçelerini elden veya posta yoluyla YÖK'e iletmesinin ardından veriliyordu.

Bu kapsamda, yurtdışından mezun öğrenciler Türkiye'ye döndüklerinde YÖK'ten "Okul Tanıma Belgesi" almak için e-Devlet Kapısı’ndan başvuru yapabiliyor.

Başvuru yapacaklar, "https://okultanima.yok.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sorgulayabiliyor.

Sorgulanan yükseköğretim kurumunun YÖK'ün tanıma listelerinde yer alması halinde, başvuru sahibi denklik belgesini alabilecek.

KAREKOD İLE BELGE DOĞRULAMA

Öğrencilerin e-Devlet üzerinden alacakları bu belgelerin üzerinde özel karekod bulunacak.

Android ve IOS işletim sistemlerine uygun ve akıllı mobil cihazlara uyumlu şekilde geliştirilen "YÖK Mobil" uygulamasındaki "Belge Doğrulama" bölümünden karekodu okuttuklarında, ilgili belge ekranda gözükecek. Böylece belgelerin eşleşip eşleşmediği kontrol edilebilecek.