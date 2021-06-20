Yozgat’ta 389 polis adayı yemin etti

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 8 ay süren eğitimlerini tamamlayan 389 polis adayı, mezuniyet töreninde yemin ederek mesleğe adım attı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 389 polis adayı 8 ay süren bir eğitim aldı.

Eğitimlerini tamamlayan polis adayları, mezuniyet töreninde yemin ederek mesleğe adım attı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törene; Yozgat Valisi Ziya Polat, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

26'NCI DÖNEMİN MEZUNLARI VERİLDİ

26'ncı dönem mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Vali Polat, polis adaylarının 8 aylık eğitim döneminin ardından devlete ve milletine hizmet yolunda göreve başlayacaklarını söyledi.

Vali Polat, polis adaylarına hitaben yaptığı konuşmada, "Polis millettir, devlettir, bayraktır, vatandır. Bu vatan uğuruna, bayrak ve ezan uğruna canınızı severek vereceğinizi biliyoruz. Yolunuz açık olsun. Hep söylüyoruz; devletinin emrinde, milletinizin hizmetinde nice başarılı yıllarınız olsun." dedi.

YEMİN EDİLDİ

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi de okulun kurulduğu günden bu yana emniyet teşkilatına, adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı binlerce polis yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini belirtti.

KEPLER HAVAYA ATILDI

Konuşmaların ardından, dereceye giren polis adaylarına plaket ve hediyeler verildi. Diplomalarını alan öğrenciler daha sonra yemin edip, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.





