Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek tercih süreci başladı YKS için ikinci şans dönemi bugün saat 14.00'te başlatıldı. Daha önce açıklanan kılavuza göre yapılacak ek tercih süresi 17 Eylül akşamına kadar devam edecek.

İHA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Eylül 2023 tarihinde sona eren üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercih işlemleri bugün başladı.

Adaylar, şehit ve gazi yakını, 34 yaş üstü kadınlar ile depremzedeler için ayrılanlar da dahil yaklaşık 162 bin 980 ek kontenjan için tercih yapabilecek.

YKS adaylarına verilen ikinci tercih dönemi ek yerleştirmeye ilişkin esaslar ve kontenjanların yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu ön bilgilendirme amacıyla geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Ek yerleştirme tercihleri saat 14.00'te başladı

2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri saat 14.00 itibarıyla başladı.

En fazla 24 tercih yapılabiliyor

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan en fazla 24 tercih yapabilecek.

Birinci tercihte 1 milyon 63 bin 807 aday üniversiteye yerleşti

Bu yıl 1 milyon 63 bin 807 aday, YKS 2023 birinci yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmişti.

Öte yandan, verilen kayıt süresinin ardından herhangi bir yükseköğretim programına kaydolmayan aday ve boş kalan kontenjan sayısı da belli oldu.

Şehit ve gazi yakını, depremzede 34 yaş üstü kadın kontenjanı

Buna göre, şehit ve gazi yakını ek kontenjanı 3 bin 236, depremzede ek kontenjanı 2 bin 621 ve 34 yaş üstü kadın kontenjanı 7 bin 4 olmak üzere 12 bin 861 ek kontenjan bulunuyor.

Bunun dışında da şehit ve gazi yakını, depremzede ile 34 yaş üstü kadın ek kontenjanları hariç tutulduğunda, bu yıl herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için 150 bin 119 ek kontenjan bulunuyor.

Toplam 162 bin 980 ek kontenjan

Bu kontenjanlar dahil edildiğinde YKS için adaylar, verilen ikinci şans döneminde toplam 162 bin 980 ek kontenjan için tercihte bulunabilecek.

Tercihler 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)