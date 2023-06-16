Yüksekova'da Irak ve İranlı kadınlar okuma yazmayı öğrenip, kep attı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı Türkçe okuma-yazma kursuna katılan 28 kişiden 3'ü İranlı, 1'i Iraklı 4 kursiyer de cübbe giyip kep atarak mezun oldu.

DHA

Okumanın ne yaşı ne de hüviyeti var...

Yıllar önce Hakkari Yüksekova'ya yerleşen 3 İran ve 1 Iraklı 4 kadın, 6 ay önce açılan Türkçe okuma-yazma kursuna katıldı, kendileri dışında 24 kursiyerle birlikte ders almaya başladı.

Bugün büyük çaba sonuç verdi.

4 yabancı uyruklu artık rahatlıkla okuyup yazabiliyor

4 kadın, günlük yaşama uyum sağlamak ve insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmek için katıldıkları kurstan mezun oldu.

Kursiyerler bugünün anısına bir de cübbe giyip kep attı.

Yüksekova'ya 20 yıl önce gelen, 5 çocuk annesi Rehima Akgöl (44), yaşadığı heyecanı şöyle anlattı:

20 yıl önce İran'dan Yüksekova'ya gelin olarak geldim. Okumam yazmam yoktu. Okumayı yazmayı çok severdim. Okuma yazma hep hayalimdi. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bu kursa kayıt yaptım. Yaklaşık 6 aydır düzenli olarak kursa devam ettim. Hem okumayı hem de yazmayı öğrenip bugün mezun oldum. Çok mutluyum. Bu kurslar günlük hayatımızı kolaylaştırdı. Bugün de cübbe giyip kep attım. Emeği geçen herkesi teşekkür ederim.

Tercüman aracılığıyla anlaşabiliyordu

İki yıl önce Irak'tan Yüksekova'ya gelin gelen Narin Korkmaz (30) ise Türkçe konuşamadığını ve yanındakilerin tercümanlığı aracılığıyla anlaşabildiğini söyledi.

Kurs açılınca hemen kayıt yaptırdığını belirten Korkmaz, "6 aydır kursa geliyorum. Hem Türkçe konuşmayı hem de okuma-yazmayı öndendim. Artık tercümeye ihtiyacım olmadan günlük yaşamımı sürdürebilirim. Kendi ülkemde okula gidemedim. Türkiye'de böyle bir kursa katılıp cübbe giyip kep attım. Çok mutluyum." diye konuştu.