Yusuf Tekin duyurdu! Alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenlere müjde

Göreve geldiği günden beri öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre yenilikler yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir konuya daha el attı.
2023-2024 yılı kapsamında birçok yeniliklerle karşı karşıya kalan eğitim sistemi için yeni kararlar alındı.
15 maddelik değişim sistemine ilişkin Tekin, öğretmenlerin taleplerinden birinin daha yerine getirildiğini açıkladı.
Alan değişikliği konusunun sıkça dile getirildiğini söyleyen Tekin, duyuruyu X hesabı üzerinden yaptı.
Tekin, X hesabından yaptığı açıklamada öğretmenlere verdiği müjdeyi şu sözlerle duyurdu;
"Öğretmenler odası buluşmalarında dile getirilen bir konuydu"
“Öğretmenler Odası Buluşmaları”mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” talebiydi.
İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz.
Hayırlı, uğurlu olsun inşallah.
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