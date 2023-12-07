Yusuf Tekin duyurdu! Alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenlere müjde Bakan Yusuf Tekin, sıkça dile getirilen alan değişikliğiyle ilgili sosyal medya üzerinden bilgilendirme yaptı. Müjde veren Tekin, başvuruların 18-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

ensonhaber.com

Göreve geldiği günden beri öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre yenilikler yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir konuya daha el attı.

2023-2024 yılı kapsamında birçok yeniliklerle karşı karşıya kalan eğitim sistemi için yeni kararlar alındı.

15 maddelik değişim sistemine ilişkin Tekin, öğretmenlerin taleplerinden birinin daha yerine getirildiğini açıkladı.

Alan değişikliği konusunun sıkça dile getirildiğini söyleyen Tekin, duyuruyu X hesabı üzerinden yaptı.

Tekin, X hesabından yaptığı açıklamada öğretmenlere verdiği müjdeyi şu sözlerle duyurdu;

"Öğretmenler odası buluşmalarında dile getirilen bir konuydu"