Yusuf Tekin ve öğretmenlerden Anıtkabir ziyareti

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle birlikte Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti.
- Anıtkabir'deki törende mozoleye çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu.
- Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne öğretmenlerin itibarını yükseltmek için kararlılıkla çalıştıklarını yazdı.
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü...
Öğretmenler Günü nedeniyle Ankara'da resmi tören yapıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve 81 ilden gelen öğretmenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.
MOZOLEYE ÇELENEK BIRAKILDI
Anıtkabir'de Aslanlı Yol'da yürüyen bakan ve beraberindeki öğretmenler, mozoleye çelenk bıraktı.
ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
"KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ"
Anıtkabir Özel Defteri'ne, “Öğretmenlerimizin mesleki itibarını yükseltmek, haklarını geliştirmek ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz.” diye yazan Tekin, “Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatma kararlılığımız bakidir.” ifadelerini kullandı.